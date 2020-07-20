Проект STEM is FEM отбирает участниц на образовательный модуль по машиностроению

Украинское машиностроение – важная отрасль, которая динамично наращивает свои обороты. Но по кадровому составу она все еще остается в основном мужской.

Такая же картина наблюдается и в мире. Больше всего женщин в машиностроении задействовано в Канаде – 21,8%. При этом портал CNBC включил эту отрасль в 20-ку наиболее перспективных для развития карьеры женщин в STEM.

– Одним из путей решения я вижу необходимость популяризации STEM-профессий среди девушек и женщин, потому что привлечение людей с совершенно другим современным типом мышления позволит реализовать тяжелые нестандартные задачи оперативно и качественно, – рассказала главный технолог в КП НПК Искра Елена Курта.

Образовательный благотворительный проект STEM is FEM решил выбрать именно машиностроение темой следующего модуля. Чтобы принять в нем участие, девушкам, которые еще не поступили в вуз, необходимо до 30 июля пройти небольшой отборочный тест на официальной странице проекта.

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30 девушек, которые справятся лучше остальных, пригласят в Киев, где они примут участие в образовательном мероприятии. Запланировано общение с женщинами, работающими в машиностроении, выступления мотивационных спикеров из правительства, дипломатического корпуса и бизнеса, образовательные лекции, мастер-классы и тематические экскурсии.

– Робототехника и машиностроение – профессии будущего, которое уже наступило. На модуле по робототехнике мы увидели, что у украинских старшеклассниц есть интерес к этой теме и потенциал реализовывать неординарные творческие проекты. На этот раз будем знакомить участниц модуля с отраслью машиностроения, покажем, что специалисты этого направления могут работать не только в оборонном комплексе, но и, например, развивать так называемые умные технологии или проектировать медицинскую технику, – рассказывает один из инициаторов проекта STEM is FEM, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

STEM is FEM – образовательная благотворительная инициатива, цель которой, мотивировать девушек чаще выбирать профессии STEM-направлений. Предыдущий модуль проекта состоялся в июне и был посвящен теме 3D-моделирования и печати.