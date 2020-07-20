Проект STEM is FEM відбирає учасниць на новий освітній модуль з машинобудування

Українське машинобудування – важлива галузь, що динамічно збільшує оберти. Та за кадровим складом вона все ще залишається переважно чоловічою.

Така сама картина спостерігається і в світі. Найбільше жінок у машинобудуванні задіяно в Канаді – 21,8%. Водночас портал CNBC включив цю галузь у 20-ку найбільш перспективних для розвитку кар’єри жінками у STEM.

– Одним із шляхів вирішення я бачу необхідність популяризації STEM-професій серед дівчат і жінок, тому що залучення людей з абсолютно іншим сучасним типом мислення дозволить реалізувати важкі нестандартні завдання оперативно і якісно, – розповіла головний технолог у КП НВК Іскра Олена Курта.

Освітній благодійний проєкт STEM is FEM вирішив обрати саме машинобудування темою наступного модулю. Аби взяти у ньому участь дівчатам, які ще не поступили до ВНЗ, необхідно до 30 липня пройти невеликий відбірковий тест на офіційній сторінці проекту.

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30 дівчат, які впораються найкраще, запросять до Києва, де вони візьмуть участь у освітній події. Заплановано спілкування із жінками галузі, виступи мотиваційних спікерок із уряду, дипломатичного корпусу та бізнесу, освітні лекції та майстер-класи і тематичні екскурсії.

– Робототехніка та машинобудування – професії майбутнього, яке вже настало. На модулі з робототехніки ми побачили, що українські старшокласниці зацікавлені у цій темі та мають потенціал реалізовувати неординарні творчі проекти. Цього разу познайомимо учасниць модуля з галуззю машинобудування, покажемо, що спеціалісти цього напряму можуть працювати не тільки в оборонному комплексі, а й, наприклад, розвивати так звані розумні технології або проектувати медичну техніку, – розповідає один з ініціаторів проекту STEM is FEM, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

STEM is FEM – освітня благодійна ініціатива, що мотивує дівчат частіше обирати професії STEM-напрямків. Попередній модуль проекту відбувся у червні і був присвячений темі 3D-моделювання та друку.