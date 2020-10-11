PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Минздраве назвали области, где заканчиваются места для больных Covid-19

Киев, а также Донецкая, Одесская, Харьковская и Сумская области – это регионы, где сейчас самая сложная ситуация в больницах с койко-местами для больных коронавирусом.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов

По его словами, это именно те области, где за последние дни больше всего новых случаев Covid-19.

ЧитайтеКоронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Коронавирус в Украине 11 октября

По состоянию на 11 октября коронавирусом в Украине заразились за сутки 4 768 человек. В целом инфицированы 261 034 украинца.

Летальных случаев было за день 85, а за время пандемии – 4 972.

В то же время выздоровели 113 507 пациентов, за последний день – 937.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх