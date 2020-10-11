Киев, а также Донецкая, Одесская, Харьковская и Сумская области – это регионы, где сейчас самая сложная ситуация в больницах с койко-местами для больных коронавирусом.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов

По его словами, это именно те области, где за последние дни больше всего новых случаев Covid-19.

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Коронавирус в Украине 11 октября

По состоянию на 11 октября коронавирусом в Украине заразились за сутки 4 768 человек. В целом инфицированы 261 034 украинца.

Летальных случаев было за день 85, а за время пандемии – 4 972.

В то же время выздоровели 113 507 пациентов, за последний день – 937.