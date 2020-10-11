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Факти / Україна / Суспільство

У МОЗ назвали області, де закінчуються місця для хворих на Covid-19

Київ, а також Донецька, Одеська, Харківська та Сумська області – це регіони, де нині найскладніша ситуація в лікарнях з ліжко-місцями для хворих на коронавірус.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов

За його словами, це саме ті області, де за останні дні найбільше нових випадків Covid-19.

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Коронавірус в Україні 11 жовтня

Станом на 11 жовтня коронавірусом в Україні заразилися за добу 4 768 осіб. Загалом інфіковані 261 034 українця.

Летальних випадків було за день 85, а за час пандемії – 4 972.

Водночас одужали 113 507 пацієнтів, за останній день – 937.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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