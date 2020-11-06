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Факты / Украина / Общество

Часть Киева останется без воды — дата и список улиц

Жители Киева останутся без воды на некоторое время. Водоснабжение перекроют на трех улицах столицы. Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводном узле.

6 ноября в 22.00 исчезнет вода по таким адресам:

  • ул. Бориса Гарина, 51, 53;
  • ул. Зеленогорска, 4;
  • ул. Петра Радченко, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53.

Возобновление водоснабжения запланировано до 18.00 8 ноября. Для комфорта киевлян на указанных улицах будут устанавливать машины с цистернами, где можно будет набрать питьевую воду.

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Кроме того, на некоторых улицах снизится давление в водопроводной сети. Речь идет в частности о пр. Лобановского, ул. Соломенской, бул. Чоколовском, пр. Отрадном и других.

Сообщения о коммунальных услугах

В столице запустили СМС-сервис, который информирует жителей города о поставках коммунальных услуг. В случае отключений отопления, водоснабжения или электроэнергии киевляне будут получать уведомления на мобильный телефон.

Смотрите, как подключить услугу СМС-информирования на Фактах ICTV.

Источник: КГГА

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