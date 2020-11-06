Частина Києва залишиться без води – дата і список вулиць

Мешканці Києва залишаться без води на деякий час. Водопостачання перекриють на трьох вулицях столиці. Відключення пов’язане з проведенням ремонтних робіт на водопровідному вузлі.

6 листопада о 22.00 зникне вода за такими адресами:

вул. Бориса Гаріна, 51, 53;

вул. Зеленогірська, 4;

вул. Петра Радченка, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53.

Відновлення водопостачання заплановано до 18.00 8 листопада. Для комфорту киян на зазначених вулицях встановлюватимуть автівки з цистернами, де можна буде набрати питну воду.

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Крім того, на деяких вулицях знизиться тиск у водопровідній мережі. Йдеться зорема про пр. Лобановського, вул. Солом’янську, бул. Чоколівський, пр. Відрадний та інші.

Повідомлення про комунальні послуги

У столиці запустили CМС-сервіс, який інформує жителів міста про постачання комунальних послуг. У разі відключень опалення, водопостачання чи електроенергії кияни отримуватимуть повідомлення на мобільний телефон.

Читайте, як підключити послугу СМС-інформування на Фактах ICTV.