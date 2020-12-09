На период с 8 по 24 января будут действовать ограничения красной зоны, то есть заведениям культуры запрещено принимать посетителей и проводить культурно-массовые мероприятия.

В то же время продолжат работу историко-культурные заповедники, гостиницы и религиозные организации, приспособленные под молитвенные нужды, объяснил в соцсети министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, после 24 января и до конца зимы в рамках ограничений оранжевой зоны позволят работать всем учреждениям культуры, культовым сооружениям и религиозным учреждениям, но при условии соблюдения нескольких правил:

участие в массовых мероприятиях до 20 человек с дистанцией не менее 1,5 м;

посещение культовых сооружений, приспособленных под молитвенные нужды, с заполнением стационарных мест на 50%;

религиозные мероприятия без стационарных мест и на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции;

кинотеатры должны быть заполнены на 50%;

музеи, выставки, галереи и т. п. — один человек на 10 кв. м площади.

— Проект будет опубликован не позднее чем за семь дней до вступления в силу новых правил, — напомнил Ткаченко.

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