На период с 8 по 24 января будут действовать ограничения красной зоны, то есть заведениям культуры запрещено принимать посетителей и проводить культурно-массовые мероприятия.
В то же время продолжат работу историко-культурные заповедники, гостиницы и религиозные организации, приспособленные под молитвенные нужды, объяснил в соцсети министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, после 24 января и до конца зимы в рамках ограничений оранжевой зоны позволят работать всем учреждениям культуры, культовым сооружениям и религиозным учреждениям, но при условии соблюдения нескольких правил:
- участие в массовых мероприятиях до 20 человек с дистанцией не менее 1,5 м;
- посещение культовых сооружений, приспособленных под молитвенные нужды, с заполнением стационарных мест на 50%;
- религиозные мероприятия без стационарных мест и на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции;
- кинотеатры должны быть заполнены на 50%;
- музеи, выставки, галереи и т. п. — один человек на 10 кв. м площади.
— Проект будет опубликован не позднее чем за семь дней до вступления в силу новых правил, — напомнил Ткаченко.
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З 8 по 24 січня 2021 року включно в Україні діятиме «червона зона», а сам карантин продовжено до 28 лютого у режимі…
Опубликовано Олександром Ткаченко Среда, 9 декабря 2020 г.
Локдаун в январе
На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении новогоднего локдауна в Украине с 8 по 24 января.
Денис Шмыгаль назвал это зимними каникулами ради безопасности.
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