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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Как будут работать учреждения культуры во время январского локдауна

На период с 8 по 24 января будут действовать ограничения красной зоны, то есть заведениям культуры запрещено принимать посетителей и проводить культурно-массовые мероприятия.

В то же время продолжат работу историко-культурные заповедники, гостиницы и религиозные организации, приспособленные под молитвенные нужды, объяснил в соцсети министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, после 24 января и до конца зимы в рамках ограничений оранжевой зоны позволят работать всем учреждениям культуры, культовым сооружениям и религиозным учреждениям, но при условии соблюдения нескольких правил:

  • участие в массовых мероприятиях до 20 человек с дистанцией не менее 1,5 м;
  • посещение культовых сооружений, приспособленных под молитвенные нужды, с заполнением стационарных мест на 50%;
  • религиозные мероприятия без стационарных мест и на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции;
  • кинотеатры должны быть заполнены на 50%;
  • музеи, выставки, галереи и т. п. — один человек на 10 кв. м площади.

— Проект будет опубликован не позднее чем за семь дней до вступления в силу новых правил, — напомнил Ткаченко.

Читайте: В Украине вводят новогодний локдаун — даты

З 8 по 24 січня 2021 року включно в Україні діятиме «червона зона», а сам карантин продовжено до 28 лютого у режимі…

Опубликовано Олександром Ткаченко Среда, 9 декабря 2020 г.

Локдаун в январе

На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении новогоднего локдауна в Украине с 8 по 24 января.

Денис Шмыгаль назвал это зимними каникулами ради безопасности.

Усиление карантина должно разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение рождественских праздников.

Фото: Dreamstime

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