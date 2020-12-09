На період з 8 по 24 січня діятимуть обмеження червоної зони, тобто закладам культури заборонено приймати відвідувачів і проводити культурно-масові заходи.
Водночас продовжать роботу історико-культурні заповідники, готелі та релігійні організації, пристосовані під молитовні потреби, пояснив у соцмережі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
За його словами, після 24 січня і до кінця зими в рамках обмежень помаранчевої зони дозволять працювати усім закладам культури, культовим спорудам та релігійним установам, але за умови дотримання кількох правил:
- участь у масових заходах до 20 осіб з дистанцією не менше 1,5 м;
- відвідання культових споруд, пристосованих під молитовні потреби, із заповненням стаціонарних місць на 50%;
- релігійні заходи без стаціонарних місць та на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції;
- кінотеатри мають бути заповнені на 50%;
- музеї, виставки, галереї тощо – одна людина на 10 кв. м площі.
– Проект буде опубліковано не пізніше ніж за сім днів до вступу в дію нових правил, – нагадав Ткаченко.
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З 8 по 24 січня 2021 року включно в Україні діятиме «червона зона», а сам карантин продовжено до 28 лютого у режимі…
Опубликовано Олександром Ткаченко Среда, 9 декабря 2020 г.
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