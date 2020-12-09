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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Як працюватимуть заклади культури під час січневого локдауну

На період з 8 по 24 січня діятимуть обмеження червоної зони, тобто закладам культури заборонено приймати відвідувачів і проводити культурно-масові заходи.

Водночас продовжать роботу історико-культурні заповідники, готелі та релігійні організації, пристосовані під молитовні потреби, пояснив у соцмережі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, після 24 січня і до кінця зими в рамках обмежень помаранчевої зони дозволять працювати усім закладам культури, культовим спорудам та релігійним установам, але за умови дотримання кількох правил:

  • участь у масових заходах до 20 осіб з дистанцією не менше 1,5 м;
  • відвідання культових споруд, пристосованих під молитовні потреби, із заповненням стаціонарних місць на 50%;
  • релігійні заходи без стаціонарних місць та на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції;
  • кінотеатри мають бути заповнені на 50%;
  • музеї, виставки, галереї тощо – одна людина на 10 кв. м площі.

– Проект буде опубліковано не пізніше ніж за сім днів до вступу в дію нових правил, – нагадав Ткаченко.

Читайте: В Україні вводять новорічний локдаун – дати

 

З 8 по 24 січня 2021 року включно в Україні діятиме «червона зона», а сам карантин продовжено до 28 лютого у режимі…

Опубликовано Олександром Ткаченко Среда, 9 декабря 2020 г.

Локдаун у січні

На засіданні Кабміну було ухвалено рішення про введення новорічного локдауну в Україні з 8 до 24 січня.

Де Шмигаль назвав це зимовими канікулами заради безпеки.

Посилення карантинних обмежень має розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися упродовж різдвяних свят.нис

Фото: Dreamstime

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