На період з 8 по 24 січня діятимуть обмеження червоної зони, тобто закладам культури заборонено приймати відвідувачів і проводити культурно-масові заходи.

Водночас продовжать роботу історико-культурні заповідники, готелі та релігійні організації, пристосовані під молитовні потреби, пояснив у соцмережі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, після 24 січня і до кінця зими в рамках обмежень помаранчевої зони дозволять працювати усім закладам культури, культовим спорудам та релігійним установам, але за умови дотримання кількох правил:

участь у масових заходах до 20 осіб з дистанцією не менше 1,5 м;

відвідання культових споруд, пристосованих під молитовні потреби, із заповненням стаціонарних місць на 50%;

релігійні заходи без стаціонарних місць та на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції;

кінотеатри мають бути заповнені на 50%;

музеї, виставки, галереї тощо – одна людина на 10 кв. м площі.

– Проект буде опубліковано не пізніше ніж за сім днів до вступу в дію нових правил, – нагадав Ткаченко.

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