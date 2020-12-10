1 січня 2021 року набувають чинності оновлений санітарний регламент, а також гігієнічні вимоги до харчоблоків та методологія закупівель в системі шкільного харчування.

Про зміни в харчуванні школярів з Нового року йшлося на онлайн-нараді в Кабміні за участі першої леді України Олени Зеленської, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і представників міністерств.

– Доступне, здорове і збалансоване харчування в школах повинно бути забезпечено для кожної дитини – як у великому місті, так і в маленькому селі, – зазначив Шмигаль.

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що в щоденному раціоні школярів з’явиться більше злакових, овочів, фруктів, ягід і молочних продуктів.

Крім того, вперше у нормативно-правових актах МОЗ урегульовано питання щодо організації харчування в закладах освіти дітей з особливими дієтичними потребами.

За результатами наради прем’єр доручив обласним адміністраціям і КМДА до 24 грудня 2020 року вжити заходів щодо освоєння коштів держбюджету, спрямованих на ремонт та придбання обладнання для шкільних їдалень.

У лютому 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців.

Документ розширює список дітей-пільговиків, які мають право на безкоштовне харчування у закладах освіти.