Кабмин повысил зарплату медикам в школе

Кабмин на заседании поддержал постановление о повышении заработной платы медицинским работникам в учебных заведениях на период карантина.

С 1 января 2021 года школьные медики будут получать почти на 1 тыс. грн больше. Надбавка будет действовать до отмены карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство должно поддерживать медиков и учителей во время коронакризиса.

— Повышение социальных выплат для медиков и учителей остается приоритетной задачей нашего правительства, — подчеркнул он.

В январе Кабмин повысил зарплаты учителям на 20%.

Правительство выделило в этом году на зарплаты работникам учебных заведений почти 100 млрд грн.