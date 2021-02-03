Кабмін підвищив зарплату медикам у школі

Кабмін під час засідання підтримав постанову про підвищення заробітної плати медичним працівникам у навчальних закладах на період карантину.

З 1 січня 2021 року шкільні медики отримуватимуть майже на 1 тис. грн більше. Надбавка буде діяти до скасування карантину.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що держава має підтримати медиків та вчителів у час коронакризи.

– Підвищення соціальних виплат для медиків та вчителів залишається пріоритетним завданням нашого уряду, – наголосив він.

У січні Кабмін підвищив зарплати вчителям на 20%.

Уряд виділив цього року на зарплати працівникам навчальних закладів майже 100 млрд грн.