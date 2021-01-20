Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівників бюджетних установ.

Про це під час засідання 20 січня повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

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– Наше рішення дає можливість збільшити зарплати вчителям у цьому місяці на 20%. Рішення забезпечене відповідними коштами, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Згідно з інформацією, посадові оклади бюджетників з 1 січня 2021 року розраховуються з розміру окладу працівника 1 тарифного розряду – 2 670 грн, з 1 грудня 2021 року – 2 893 грн.

Уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн.

Зростання зарплат вчителів у 2021 році

Ще у проекті держбюджету на 2021 рік було закладено кошти, які б дозволили підвищити зарплати вчителям.

Згідно з проектом, з липня посадовий оклад вчителів має бути на 30% більшим порівняно з вереснем 2020-ого.

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