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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Зарплати вчителів підвищать на 20%: Кабмін затвердив тарифну сітку для бюджетників

Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівників бюджетних установ.

Про це під час засідання 20 січня повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

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– Наше рішення дає можливість збільшити зарплати вчителям у цьому місяці на 20%. Рішення забезпечене відповідними коштами, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Згідно з інформацією, посадові оклади бюджетників з 1 січня 2021 року розраховуються з розміру окладу працівника 1 тарифного розряду – 2 670 грн, з 1 грудня 2021 року – 2 893 грн.

Уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн.

Зарплати вчителям

Зростання зарплат вчителів у 2021 році

Ще у проекті держбюджету на 2021 рік було закладено кошти, які б дозволили підвищити зарплати вчителям.

Згідно з проектом, з липня посадовий оклад вчителів має бути на 30% більшим порівняно з вереснем 2020-ого.

Детальніше про зарплати вчителів в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.

Фото: Урядовий портал

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