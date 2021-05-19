Сегодня состоялась презентация мультимедийного курса Современный украинский язык, который позволит свободно изучать украинский язык 24/7, находясь в любой точке мира.

— Популяризация украинского языка является одним из важнейших приоритетов национальной безопасности Украины. Убежден в том, что курс Современный украинский язык станет востребованным как среди украинцев, проживающих в Украине, так и среди представителей украинской диаспоры, а также иностранцев, желающих овладеть украинским языком, – сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Курс Современный украинский язык» состоит из трех модулей: Язык и речь, Правописание, Деловой украинский язык и создан в инновационном формате SCORM, который имеет ряд существенных преимуществ перед стандартными видео-курсами.

— SCORM-курсы – это инновационный формат обучения, который одновременно является интересной историей, захватывающим квестом, полезным и практичным материалом, который легко усваивается, и дополнен интерактивными тестами, которые встроены в SCORM-уроки, – высказал свое мнение председатель Ассоциации инновационного и цифрового образования Сергей Веретюк.

Веретюк добавляет, что данный формат обучения признан эффективнее, чем обычный видео-контент. Он надеется, что пользователи по достоинству оценят такой формат обучения.

Партнеры, которые нашли возможность поддержать эту инициативу, также убеждены в важности непрерывного изучения украинского язика и совершенствования уровня владения ним.

— Идея создать такой курс родилась более года назад, этот процесс не был легким, но благодаря совместной работе проекта dobro.ua, Ассоциации инновационного и цифрового образования, компании Vodafone Ukraine, Zagoriy foundation и при информационном содействии Министерства культуры и информационной политики Украины нам удалось успешно завершить задуманное, – поделилась директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.

Она добавляет, что отдельную благодарность заслуживает Ольга Руднева – директор Фонда Елены Пинчук. Они убеждены, что общаться на украинском становится модно!

Курс Современный украинский язык уже есть в свободном доступе для всех желающих на портале Образовательного Хаба города Киева.

Правительство одобрило концепцию программы развития украинского языка

Правительство Украины одобрило концепцию госпрограммы всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни до 2030 года.

Целью программы является соблюдение конституционных гарантий и требований законодательства по обеспечению функционирования украинского языка как государственного.