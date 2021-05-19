Правительство Украины одобрило концепцию госпрограммы всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни до 2030 года. Документ концепции программы развития украинского языка добавляем.

Целью программы является соблюдение конституционных гарантий и требований законодательства по обеспечению функционирования украинского языка как государственного.

С 2022 до 2030 года должны быть созданы условия для всестороннего развития и повышения престижа украинского языка в обществе.

Также отмечены цели, которые будут достигнуты благодаря программе по развитию государственного языка:

укрепление коммуникативного и демографического потенциала украинского языка и улучшение языковой культуры;

укрепление позиций украинского языка в культурно-информационном пространстве Украины;

укрепление статуса украинского языка как языка межэтнического общения;

увеличение доли культурного продукта на государственном языке.























Правительство одобрило концепцию программы развития украинского языка до 2030 года — документ / 6 фотографий

Как планируют развивать украинский язык

Согласно выводам исследования социологической группы Рейтинг, представленным в документе, в 2019 году процент семей, которые общаются на украинском дома, составил всего 46%. Поэтому программой предусмотрено развивать и укреплять позиции государственного языка как в быту, так и на международном уровне, несколькими путями.

Обеспечение возможности реализации языковой политики;

соблюдение должностными и служебными лицами требований закона о государственном языке;

запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате);

совершенствование преподавания украинского в образовательных учреждениях;

обеспечение условий для поощрения граждан к его изучению;

содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;

поддержка инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшение качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети;

стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;

дальнейшая поддержка книгоиздательского дела в Украине. В частности, издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины;

поддержка и популяризация украинского языка за рубежом и т.п.

Целью программы прежде всего является обеспечение конституционных гарантий, требований законодательства и создание условий для всестороннего развития государственного языка.

В феврале этого года депутат Николаевского городского совета от партии ОПЗЖ Максим Невинчаный отказался разговаривать на украинском языке во время заседания.

Источник: Министр культурі и информационной политики Украины Александр Ткаченко