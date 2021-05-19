Это безобразие: Авраменко о ссылке на порносайт в учебнике

Автор школьного учебника по украинскому языку за 10 класс Александр Авраменко назвал безобразием находку на странице книги — ссылку на порносайт.

— Друзья, безобразие, которое случилось с моим учебником, требует комментария. На 189 странице учебного издания, после текста о школьной форме в скобках указано сайт, с которого взят текст статьи с целью соблюдения авторского права, — объяснил он.

Как отметил автор, название сайта было novomirgorod. Он принадлежал Новомиргородскому району Кировоградской области.

Однако, как отметил Авраменко, в сентябре 2020 года эту платформу сменили на порносайт.

— К сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего официального сайта Новомиргорода, — сказал он.

Также автор учебника сообщил, что издательство Грамота 17 мая обратилось к киберполиции с просьбой заблокировать порносайт. Однако ответа не получило до сих пор.

А уже сегодня, после такой находки, авторы обратились в департамент быстрого реагирования.

— Надеемся, государственные органы защитят учеников и все образовательною общество, заблокировав сайт разврата, — добавил Авраменко.

Как предполагает автор, это могли быть либо его недоброжелатели, либо просто досадный сбой.

Читайте В двух учебниках по истории Украины нашли карту без Крыма

Сегодня, 19 мая, появилась информация о том, что в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс пользователи нашли ссылка на порносайт. Автором учебника оказался Александр Авраменко.

Между тем аналогичные ссылки есть не только в электронной, но и в печатной версии учебника.

Источник: Александр Авраменко

Фото: Александр Авраменко