Сьогодні відбулася презентація мультимедійного курсу Сучасна українська мова, який дозволить вільно вивчати українську мову 24/7, знаходячись у будь-якому місці світу.

– Популяризація української мови є одним із найважливіших пріоритетів національної безпеки України. Переконаний в тому, що курс Сучасна українська мова стане затребуваним як серед українців, які мешкають в Україні, так і серед представників української діаспори, а також іноземців, які мають бажання оволодіти українською мовою, – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Курс Сучасна українська мова складається з трьох модулів: Мова та мовлення, Правопис, Ділова українська мова та створений в інноваційному форматі SCORM, який має ряд суттєвих переваг перед стандартними відео-курсами.

– SCORM-курси – це інноваційний формат навчання, який одночасно є цікавою історією, захоплюючим квестом, корисним та практичним матеріалом, який легко засвоюється, та доповнений інтерактивними тестами, які вбудовані в SCORM-уроки, – висловив свою думку голова Асоціації інноваційної та цифрової освіти Сергій Веретюк.

Веретюк додає, що даний формат навчання у світі визнано ефективнішим, ніж звичайний відео-контент. Він сподівається, що користувачі гідно оцінять такий формат навчання.

Партнери, які знайшли можливість підтримати цю ініціативу також переконані у важливості безперервного вивчення української мови та вдосконалення рівня володіння нею.

– Ідея створити такий курс народилася понад рік тому, цей процес не був легким, але завдяки спільній роботі проекту dobro.ua, Асоціації інноваційної та цифрової освіти, компанії Vodafone Ukraine, Zagoriy foundation та за інформаційного сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України нам вдалось успішно завершити задумане, – розповідає директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

Вона додає, що окрему подяку слід висловити Ользі Руднєвій – директорці Фонду Олени Пінчук. Вони переконані, що спілкуватись українською стає модно!

Отже, курс Сучасна українська мова вже є у вільному доступі для всіх бажаючих на порталі Освітнього Хабу міста Києва.

Уряд схвалив концепцію програми розвитку української мови

Рада України схвалила концепцію держпрограми всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя до 2030 року.

Метою програми є дотримання конституційних гарантій і вимог законодавства щодо забезпечення функціонування української мови як державної.