Перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году. Она должна была состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса дату вынуждены были перенести.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

— Готовим плановую перепись населения на 2023 год. Она должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии мы вынуждены были ее перенести, поскольку все средства перешли в фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией. В 2023 году мы намерены провести традиционную перепись уже с элементами цифровой, — объяснил он.

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В то же время Олег Немчинов не исключает, что уже в 2030 году могут провести Всеукраинскую перепись населения на основе использования данных национальных реестров.

Перепись населения Украины

В начале 2020 года Кабмин обнародовал результаты пробной переписи населения, которую проводили по трем методикам.

Согласно данным, по состоянию на январь прошлого года численность населения в Украине составила 37 млн 289 тыс. человек. В частности, было 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин.