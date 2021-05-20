Перепис населення в Україні планують провести у 2023 році. Він мав би відбутися ще у 2020 році, але через пандемію коронавірусу дату вимушені були перенести.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

– Готуємо плановий перепис населення на 2023 рік. Він мав би відбутися у 2020 році, але через пандемію ми змушені були його перенести, оскільки ввсі кошти перейшли у фонд для боротьби з коронавірусною інфекціэю. У 2023 році ми маємо намір провести традиційний перепис вже з елементами цифрового, – пояснив він.

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Водночас Олег Немчінов не виключає, що вже у 2030 році можуть провести Всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів.

Перепис населення України

На початку 2020 року Кабмін оприлюднив результати пробного перепису населення, який проводили за трьома методиками.

Згідно з даними, станом на січень минулого року чисельність населення в Україні становила 37 млн 289 тис. осіб. Зокрема, було 20,01 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.