В трех областях Украины 20 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях, сообщают ГСЧС и Укргидрометцентр.
По определению синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности несет реальную угрозу для людей, инфраструктуры и окружающей среды.
Рекомендуется быть внимательным и проявлять максимальную осторожность.
Погода в Украине
20 мая погода в большинстве областей будет пасмурной и дождевой.
Холоднее всего будет на западе, там воздух прогреется до +14 — +18 днем и от +7 до +11 ночью.
В центре и на севере воздух прогреется от +15 до +19, а ночью столбик термометра опустится до отметки +11.
На юге температура будет колебаться от +15 до +20 днем, а ночью — от +9 до +11.
Теплее всего будет в восточных регионах, там воздух прогреется до +21, а в Днепропетровской и Запорожской областях не ожидается осадков.