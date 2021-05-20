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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В трех регионах Украины установлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

пожежа, вогонь

В трех областях Украины 20 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях, сообщают ГСЧС и Укргидрометцентр.

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По определению синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности несет реальную угрозу для людей, инфраструктуры и окружающей среды.

Рекомендуется быть внимательным и проявлять максимальную осторожность.

Погода в Украине

20 мая погода в большинстве областей будет пасмурной и дождевой.

Холоднее всего будет на западе, там воздух прогреется до +14 — +18 днем ​​и от +7 до +11 ночью.

В центре и на севере воздух прогреется от +15 до +19, а ночью столбик термометра опустится до отметки +11.

На юге температура будет колебаться от +15 до +20 днем, а ночью — от +9 до +11.

Теплее всего будет в восточных регионах, там воздух прогреется до +21, а в Днепропетровской и Запорожской областях не ожидается осадков.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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