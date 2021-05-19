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Факты / Погода
Анастасія Рогожінська |

Дожди и ветры не покидают Украину: погода в Украине 20 мая (КАРТА)

прогноз погоди_погода

В четверг, 20 мая, погода в Украине будет оставаться дождливой и облачной. По прогнозам синоптиков, осадки охватят все области. В среднем воздух днем ​​прогреется до +20, а ночью упадет до +10.

Солнечно и без осадков будет только в Донецкой и Запорожской областях. Столбики термометров поднимутся до +22…+23.

На Западе день будет самым холодным. Температура будет колебаться днем ​​от +14 до +18, ночью от +7…+11.

В центральных регионах температура составит днем ​​от +16 до +19, ночью — от +9 до +12.

На Севере температура воздуха днем ​​будет держаться в пределах от +15 до +17, а ночью — от +9 до +11.

В восточных областях температура днем ​​от +20 до +24, ночью — от +10 до +12.

На Юге температура будет колебаться днем ​​от +15 до +21, а ночью — от +9 до +11.

В Киеве тоже 20 мая целый день будет идти умеренный дождь. Столбики термометров днем ​​поднимутся до +16…+18, а ночью температура упадет до +10…+12.

Погода на 20 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Погода в мае 2021 года

Погода в мае 2021 года довольно изменчива. По прогнозам синоптиков, в мае средняя месячная температура в Украине предполагается на уровне 15-18 °, а в горах — 11-13° тепла.

Подробный прогноз погоды на май в Украине смотрите на Фактах ICTV.

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