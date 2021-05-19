Погода на 20 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В четверг, 20 мая, погода в Украине будет оставаться дождливой и облачной. По прогнозам синоптиков, осадки охватят все области. В среднем воздух днем прогреется до +20, а ночью упадет до +10.
Солнечно и без осадков будет только в Донецкой и Запорожской областях. Столбики термометров поднимутся до +22…+23.
На Западе день будет самым холодным. Температура будет колебаться днем от +14 до +18, ночью от +7…+11.
В центральных регионах температура составит днем от +16 до +19, ночью — от +9 до +12.
На Севере температура воздуха днем будет держаться в пределах от +15 до +17, а ночью — от +9 до +11.
В восточных областях температура днем от +20 до +24, ночью — от +10 до +12.
На Юге температура будет колебаться днем от +15 до +21, а ночью — от +9 до +11.
В Киеве тоже 20 мая целый день будет идти умеренный дождь. Столбики термометров днем поднимутся до +16…+18, а ночью температура упадет до +10…+12.
Погода в мае 2021 года
Погода в мае 2021 года довольно изменчива. По прогнозам синоптиков, в мае средняя месячная температура в Украине предполагается на уровне 15-18 °, а в горах — 11-13° тепла.
Подробный прогноз погоды на май в Украине смотрите на Фактах ICTV.