У трьох областях України 20 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області, повідомляють ДСНС та Укргідрометцентр.

За визначенням синоптиків, надзвичайний рівень пожежної небезпеки несе реальну загрозу для людей, інфраструктури та природного середовища.

Рекомендується бути пильним та проявляти максимальну обережність.

Погода в Україні

20 травня погода у більшості областей буде похмурою та дощовою.

Найхолодніше буде на заході, там повітря прогріється до +14 – +18 вдень та від +7 до +11 вночі.

У центрі та на півночі повітря прогріється від +15 до +19, а вночі стовпчик термометра опуститься до позначки +11.

На півдні температура коливатиметься від +15 до +21 вдень, а вночі — від +9 до +11.

Найтепліше буде у східних регіонах, там повітря прогріється до +21, а у Дніпропетровській та Запорізькій областях не очікується опадів.