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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

У трьох регіонах України встановлено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

пожежа, вогонь

У трьох областях України 20 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області, повідомляють ДСНС та Укргідрометцентр.

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За визначенням синоптиків, надзвичайний рівень пожежної небезпеки несе реальну загрозу для людей, інфраструктури та природного середовища.

Рекомендується бути пильним та проявляти максимальну обережність.

Погода в Україні 

20 травня погода у більшості областей буде похмурою та дощовою.

Найхолодніше буде на заході, там повітря прогріється до +14 – +18 вдень та від +7 до +11 вночі.

У центрі та на півночі повітря прогріється від +15 до +19, а вночі стовпчик термометра опуститься до позначки +11.

На півдні температура коливатиметься від +15 до +21 вдень, а вночі — від +9 до +11.

Найтепліше буде у східних регіонах, там повітря прогріється до +21, а у Дніпропетровській та Запорізькій областях не очікується опадів.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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