Зможе побачити кожен: оригінал конституції Пилипа Орлика привезуть в Україну

З нагоди 30-річчя Незалежності до України вперше привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Про це на прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський.

– Конституція Пилипа Орлика з’явиться в Україні, ми вже отримали підтвердження. У рамках святкування Незалежності, в один із днів серпня у всіх людей буде відкритий та вільний доступ побачити Конституцію, – сказав президент.

За словами Зеленського, автентичний документ Конституції Орлика знаходитиметься в Україні довгий час, однак точних дат не назвав.

Першим “сюрприз” з-за кордону до 30-річчя Незалежності анонсував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Конституція Пилипа Орлика

Повна назва історичного документу – Договір та встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та Генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким.

Перша українська конституція була ухвалена 5 квітня 1710 року.

Це сталося на зборах козацтва на правому березі річки Дністер поблизу містечка Тягина (Бендери).

Унікальний документ визначав права і обов’язки, схвалені на раді старшин після смерті гетьмана Івана Мазепи.

У Російському державному архіві давніх актів зберігається оригінальна титульна сторінка конституції, написана староукраїнською мовою.

Натомість в Національному архіві Швеції зберігається латиномовна копія документу, яка датується XVIII століттям.

Фото: Галерея гетьманів