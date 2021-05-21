На Харьковщине и Сумщине предлагают школам принять участие в конкурсе на лучший туалет

В Сумской и Харьковской областях государственные администрации предлагают местным школам принять участие во всеукраинском конкурсе Лучшая туалетная комната BEST WC. Соответствующие письма они направили в образовательные заведения.

Снимки документов о конкурсе опубликовала народный депутат Украины Яна Зинкевич.

— Что я только что прочитала? Без комментариев. Теперь учебные заведения должны прислать 5-6 фото туалета для участия в конкурсе лучший туалет 2021 года, — прокомментировала она.

В то же время организаторы конкурса на своем сайте отмечают, что Лучшая туалетная комната BEST WC — это первый всеукраинский конкурс среди общественных заведений на лучшую туалетную комнату.

Также, по информации организаторов, в проект могут присоединяться международные независимые эко-оценщики.

Цель этого — стимулирование общественных заведений к повышению уровня обслуживания и привлечения внимания мира к современным услугам в Украине.

BEST WC проводится в государстве уже в третий раз. В 2021 году конкурс посвящен борьбе с коронавирусом.

Последний звонок в Киеве

В школах Киева праздник последнего звонка состоится в конце следующей недели. Его проведут для первых и выпускных классов.

День, время и формат школы могут определять сами, но обязательно должны быть соблюдены все противоэпидемические ограничения.

Фото: Best WC