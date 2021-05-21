На Харківщині та Сумщині пропонують школам взяти участь в конкурсі на найкращий туалет

На Сумщині та Харківщині державні адміністрації пропонють місцевим школам взяти участь у всеукраїнському конкурсі Найкраща туалетна кімната BEST WC. Відповідні листи вони надіслали до освітніх закладів.

Знімки документів про конкурс опублікувала народний депутат України Яна Зінкевич.

– Що я щойно прочитала? Без коментарів. Тепер заклади освіти мають надіслати 5-6 фото туалету для участі в конкурсі найкращий туалет 2021 року, – прокоментувала вона.

Водночас організатори конкурсу на своєму сайті зазначають, що Найкраща туалетна кімната BEST WC – це перший всеукраїнський конкурс серед громадських закладів на найкращу туалетну кімнату.

Також, за інформацією організаторів, до проекту можуть залучуватись міжнародні незалежні еко-оцінювачі.

Мета цього – стимулювання громадських закладів до підвищення рівня обслуговування та привернення уваги світу до сучасних послуг в Україні.

BEST WC проводиться в державі вже втретє. У 2021 році конкурс присвячений боротьбі з коронавірусом.

Останній дзвоник у Києві

У школах Києва свято останнього дзвоника відбудеться наприкінці наступного тижня. Його проведуть для перших та випускних класів.

День, час та формат школи можуть визначати самі, але обов’язково мають бути дотримані всі протиепідемічні обмеження.

Фото: Best WC