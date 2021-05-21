PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Это действительно так: Дугарь подтвердила переписку с Зеленским

яна дугарь і юлія кузьменко

Военная медсестра Яна Дугарь, которую обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подтвердила факт переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом 20 мая 2021 года в ходе пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту главы государства заявил сам Зеленский.

— Это действительно так! В свое время я долго искала возможность получить доступ к президенту и, в конце концов, его нашла! Переписка между двумя и более людьми — нормально, — написала Яна Дугарь на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что ведет переписку с президентом для того, чтобы донести до него свое видении ситуации.

Кроме того, Дугарь попросила с уважением отнестись к приватности их общения.

Читайте
Мне не все равно: Зеленский прокомментировал дело Шеремета

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве взорвали автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. В результате происшествия он погиб.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинули трем гражданам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Подробнее о деле Шеремета читайте на Фактах ICTV.

Источник: Яна Дугарь

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка