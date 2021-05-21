Военная медсестра Яна Дугарь, которую обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подтвердила факт переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом 20 мая 2021 года в ходе пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту главы государства заявил сам Зеленский.

— Это действительно так! В свое время я долго искала возможность получить доступ к президенту и, в конце концов, его нашла! Переписка между двумя и более людьми — нормально, — написала Яна Дугарь на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что ведет переписку с президентом для того, чтобы донести до него свое видении ситуации.

Кроме того, Дугарь попросила с уважением отнестись к приватности их общения.

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве взорвали автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. В результате происшествия он погиб.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинули трем гражданам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

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Источник: Яна Дугарь