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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Це дійсно так: Дугарь підтвердила листування із Зеленським

яна дугарь і юлія кузьменко

Військова медсестра Яна Дугарь, яку звинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, підтвердила факт листування з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це 20 травня 2021 року під час прес-конференції з нагоди дворіччя перебування на посаді очільника держави заявив сам Зеленський.

– Це дійсно так! Свого часу я довго шукала можливість отримати доступ до президента і, зрештою, його знайшла! Листування між двома і більше людьми – нормально, – написала Яна Дугарь на своїй сторінці у Facebook.

Вона уточнила, що переписується з президентом для того, щоб донести до нього своє бачення ситуації.

Крім того, Дугарь попросила з повагою поставитися до приватності їхнього спілкування.

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Справа Шеремета

20 липня 2016 року у Києві підірвали автомобіль, у якому перебував журналіст Павло Шеремет. Унаслідок інциденту він загинув.

Підозру у вбивстві Шеремета висунули трьом громадянам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру Юлії Кузьменко, а також музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Детальніше про справу Шеремета читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Яна Дугарь

Фото: УНІАН

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