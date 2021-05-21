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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

В Киеве 22-23 мая частично ограничат движение — какие улицы перекроют

В Киеве 22-23 мая частично ограничат движение — какие улицы перекроют

В Киеве 22-23 мая состоятся соревнования по триатлону. Из-за этого ограничат движение на некоторых участках дорог.

Так, с 18.00 21 мая по 22.00 23 мая будет перекрыто движение автомобилей на Контрактовой площади, а с 5.00 22 мая по 22.00 23 мая — на Почтовой площади.

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Также организаторы обнародовали график перекрытия движения на отдельных улицах.

График перекрытия улиц 22 мая:

  • ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) — с 14.30 до 17.30;
  • ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) — с 14.30 до 17.30;
  • ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) — с 14.30 до 17.30;
  • ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) — с 14.30 до 17.30;
  • ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) — с 14.30 до 17.30;
  • ул. Петра Сагайдачного — с 14.30 до 17.30.

График перекрытия улиц 23 мая:

  • ул. Петра Сагайдачного — с 07.00 до 12.30;
  • Боричев спуск — с 07.00 до 12.30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07.00 до 12.30;
  • Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07.00 до 12.30;
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07.00 до 12.30;
  • Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07.00 до 12.30;
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07.00 до 12.30;
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07.00 до 12.30.

Об изменениях движения общественного наземного транспорта на время перекрытия улиц сообщат дополнительно.

Ограничения для грузовиков 

С 1 июня движение по государственным дорогам страны для грузовиков в жару будет запрещено.

Запрет будет действовать днем ​​при температурных показателях более +28°С на дорогах общего пользования.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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