В Киеве 22-23 мая состоятся соревнования по триатлону. Из-за этого ограничат движение на некоторых участках дорог.
Так, с 18.00 21 мая по 22.00 23 мая будет перекрыто движение автомобилей на Контрактовой площади, а с 5.00 22 мая по 22.00 23 мая — на Почтовой площади.
Также организаторы обнародовали график перекрытия движения на отдельных улицах.
График перекрытия улиц 22 мая:
- ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) — с 14.30 до 17.30;
- ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) — с 14.30 до 17.30;
- ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) — с 14.30 до 17.30;
- ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) — с 14.30 до 17.30;
- ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) — с 14.30 до 17.30;
- ул. Петра Сагайдачного — с 14.30 до 17.30.
График перекрытия улиц 23 мая:
- ул. Петра Сагайдачного — с 07.00 до 12.30;
- Боричев спуск — с 07.00 до 12.30;
- ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07.00 до 12.30;
- Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07.00 до 12.30;
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07.00 до 12.30;
- Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07.00 до 12.30;
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07.00 до 12.30;
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07.00 до 12.30.
Об изменениях движения общественного наземного транспорта на время перекрытия улиц сообщат дополнительно.
Ограничения для грузовиков
С 1 июня движение по государственным дорогам страны для грузовиков в жару будет запрещено.
Запрет будет действовать днем при температурных показателях более +28°С на дорогах общего пользования.