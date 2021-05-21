У Києві 22-23 травня відбудуться змагання з тріатлону. Через це обмежать рух на деяких ділянках доріг.

Так, з 18.00 21 травня до 22.00 23 травня буде перекрито рух автомобілів на Контрактовій площі, а з 5.00 22 травня по 22.00 23 травня – на Поштовій площі.

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Також організатори оприлюднили графік перекриття руху на окремих вулицях.

Графік перекриття вулиць 22 травня:

вул. Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) – з 14.30 до 17.30;

вул. Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) – з 14.30 до 17.30;

вул. Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) – з 14.30 до 17.30;

вул. Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) – з 14.30 до 17.30;

вул. Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) – з 14.30 до 17.30;

вул. Петра Сагайдачного – з 14.30 до 17.30.

Графік перекриття вулиць 23 травня:

вул. Петра Сагайдачного – з 07.00 до 12.30;

Боричів узвіз – з 07.00 до 12.30;

вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) – з 07.00 до 12.30;

Гаванський міст (в напрямку Північного моста) – з 07.00 до 12.30;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного моста до вул. Електриків) – з 07.00 до 12.30;

Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) – з 07.00 до 12.30;

Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) – з 07.00 до 12.30;

поворот з моста Метро на Набережне шосе – з 07.00 до 12.30.

Про зміни руху громадського наземного транспорту на час перекриття вулиць повідомлять додатково.

Обмеження для вантажівок

Із 1 червня рух державними дорогами країни для вантажівок у спеку буде заборонено.

Заборона діятиме вдень за температурних показників понад +28°С на дорогах загального користування.