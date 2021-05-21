PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

У Києві 22-23 травня частково обмежать рух – які вулиці перекриють

У Києві 22-23 травня частково обмежать рух – які вулиці перекриють

У Києві 22-23 травня відбудуться змагання з тріатлону. Через це обмежать рух на деяких ділянках доріг. 

Так, з 18.00 21 травня до 22.00 23 травня буде перекрито рух автомобілів на Контрактовій площі, а з 5.00 22 травня по 22.00 23 травня – на Поштовій площі.

Читайте
Як у Києві організують свято останнього дзвоника та випускні

Також організатори оприлюднили графік перекриття руху на окремих вулицях.

Графік перекриття вулиць 22 травня

  • вул. Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) – з 14.30 до 17.30;
  • вул. Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) – з 14.30 до 17.30;
  • вул. Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) – з 14.30 до 17.30;
  • вул. Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) – з 14.30 до 17.30;
  • вул. Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) – з 14.30 до 17.30;
  • вул. Петра Сагайдачного – з 14.30 до 17.30.

Графік перекриття вулиць 23 травня:

  • вул. Петра Сагайдачного – з 07.00 до 12.30;
  • Боричів узвіз – з 07.00 до 12.30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) – з 07.00 до 12.30;
  • Гаванський міст (в напрямку Північного моста) – з 07.00 до 12.30;
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного моста до вул. Електриків) – з 07.00 до 12.30;
  • Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) – з 07.00 до 12.30;
  • Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) – з 07.00 до 12.30;
  • поворот з моста Метро на Набережне шосе – з 07.00 до 12.30.

Про зміни руху громадського наземного транспорту на час перекриття вулиць повідомлять додатково.

Обмеження для вантажівок 

Із 1 червня рух державними дорогами країни для вантажівок у спеку буде заборонено.

Заборона діятиме вдень за температурних показників понад +28°С на дорогах загального користування.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка