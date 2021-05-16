Во Львовской области загорелся рейсовый автобус Mercedes IRIZAR, в котором находились 20 пассажиров и два водителя.

О пожаре стало известно в 5.10 утра. Инцидент произошел вблизи села Розвадов, Стрыйского района Львовской области. Пожарные локализовали пожар в 5.25, а в 5:36 полностью ликвидировали.

— Огонь уничтожил моторный отсек, 27 кресел в салоне, обшивки салона на площади 18 м². Также повреждены обшивки салона на площади 18 м², 24 кресла. Автобус удалось спасти, — говорится в сообщении ДСНС.

В результате пожара никто не пострадал. К ее ликвидации привлекли девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Сейчас все причины возникновения пожара и обстоятельства происшествия выясняются.

На трассе Киев-Одесса сгорел пассажирский автобус

В начале мая загорелся пассажирский автобус компании Ecolines. Инцидент произошел на трассе Киев-Одесса вблизи населенного пункта Старые Маяки Ширяевского района Одесской области.

Пассажиров автобуса удалось вовремя эвакуировать, а вот транспортное средство огонь уничтожил полностью.