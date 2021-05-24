Правоохранители разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете на общую сумму более 1 млрд 700 млн грн.

По этой причине в Криворожском городском совете сейчас проводят обыски. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным ДФС, в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок коммунальные предприятия горсовета заключали договоры с различными обществами с признаками фиктивности.

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В течение длительного времени эти документы использовали для уклонения от уплаты налогов и хищения средств из бюджета.

Обыски в Киевском горсовете

Недавно также прошли обыски в КГГА. Причиной обысков стала информация, что политики не остановили незаконную застройку возле Киево-Печерской Лавры.

Речь идет о строительстве офисного помещения на шесть этажей, хотя застройщик имел право построить там только четырехэтажный дом.