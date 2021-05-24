Правоохоронці викрили протизаконну схему з тендерними закупівлями у Криворізькій міській раді на загальну суму понад 1 млрд 700 млн грн.

З цієї причини у Криворізькій міській раді наразі проводять обшуки. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними ДФС, протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель комунальні підприємства міськради укладали договори з різними товариствами з ознаками фіктивності.

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Протягом тривалого часу ці документи використовували для ухилення сплати податків та розкрадання коштів з бюджету.

Обшуки у Київській міськраді

Нещодавно також відбулися обшуки у КМДА. Причиною обшуків стала інформація, що політики не зупинили незаконну забудову біля Києво-Печерської Лаври.

Йдеться про будівництво офісного приміщення на шість поверхів, хоча забудовник мав право побудувати там лише чотириповерховий будинок.