В Харькове суд отменил региональный статус русского языка

Окружной административный суд Харькова признал противоправным и недействительным решение городского совета, которое придавало русскому языку статус регионального в городе.

Апелляционную жалобу на решение суда могут подать в течение 30 дней. Решение вступает в силу по истечении срока подачи апелляции всеми участниками дела, если она не была подана.

— Признать противоправным и недействительным решение Харьковского городского совета от 28.02.2018 о реализации положений закона Украины Об основах государственной языковой политики в городе Харькове №788/12 от 20.08.2012, — говорится в документе.

Русский язык в Харькове

В августе 2012 года вступил в силу закон Об основах государственной языковой политики, который предусматривал, что в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%, официально может быть два языка. Тогда же Харьковский горсовет предоставил русскому языку статус регионального в городе.

Но 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон Об основах государственной языковой политики таким, что не соответствует Конституции Украины.

А в июле 2019 года вступил в силу закон о языке, который предусматривает, что единственным государственным языком является украинский — и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер.

Источник: Госреестр судебных решений