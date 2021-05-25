У Харкові суд скасував регіональний статус російської мови

Окружний адміністративний суд Харкова визнав протиправним і недійсним рішення міської ради, яке надавало російській мові статус регіональної в місті.

Апеляційну скаргу на рішення суду можуть подати протягом 30 днів. Рішення набуває чинності після закінчення терміну подання апеляції усіма учасниками справи, якщо її не було подано.

– Визнати протиправним і недійсним рішення Харківської міської ради від 28.02.2018 про реалізацію положень закону України Про засади державної мовної політики в місті Харкові №788/12 від 20.08.2012, – йдеться у документі.

Російська мова у Харкові

У серпні 2012 року набув чинності закон Про основи державної мовної політики, який передбачав, що у регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%, офіційно може бути дві мови. Тоді ж Харківська міськрада надала російській мові статус регіональної в місті.

Але 28 лютого 2018 року Конституційний суд визнав закон Про засади державної мовної політики таким, що не відповідає Конституції України.

А у липні 2019 року набув чинності закон про мову, який передбачає, що єдиною державною мовою є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і громадських сфер.

Джерело: Держреєстр судових рішень