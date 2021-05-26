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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Після санкцій РНБО з України видворили 10 кримінальних авторитетів

санкції кримінальні авторитети

Після запровадження санкцій РНБО проти кримінальних авторитетів з України видворили вже 10 з них.

Усіх примусово повернули в країни їхнього походження із забороною в’їзду в Україну. Серед видворених були уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв’язки з представниками криміналітету.

Крім того, ще 27 кримінальним авторитетам із санкційного списку РНБО анулювали документи, які надавали їм дозвіл на проживання в Україні.

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Зокрема, 17 з них є підозрюваними у кримінальних провадженнях. Більшість злочинців перебувають у місцях позбавлення волі.

Їм інкримінують вчинення низки тяжких злочинів: поширення злочинного впливу, створення злочинних організацій, розбої, викрадення людей, вимагання коштів.

Санкції проти кримінальних авторитетів

14 травня Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти кримінальних авторитетів. Обмеження стосуються 557 злодіїв в законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

За словами президента Володимира Зеленського, всім, хто потрапив у новий санкційний список, заблокують активи, заборонять в’їжджати на територію України, відмовлять у наданні візи, посвідки на тимчасове або постійне проживання, дозволі на імміграцію, а також відмовлять у продовженні терміну перебування в Україні.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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