Кабинет министров одобрил повышение размера государственной помощи при рождении ребенка.

Проект акта законодательства о внесении изменений в закон Украины О государственной помощи семьям с детьми относительно увеличения размера помощи при рождении ребенка рассмотрели и одобрили на заседании правительства 26 мая.

Согласно проекту, с 1 января 2022 года размер пособия устанавливается в размере 50 тыс. грн.

Выплата помощи будет проводиться единовременно в размере 25% от общего размера помощи, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабмином.

С 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января предусматриваться увеличение размера помощи при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен, который утверждается правительством.

Также увеличится размер помощи при усыновлении ребенка.

Сейчас размер государственной помощи при рождении ребенка составляет 41 280 грн.

Теперь это решение должен утвердить Верховная Рада.

Пакет малыша

В апреле Владимир Зеленский подписал закон для улучшения условий предоставления мамам государственной помощи в виде пакета малыша.

Подписанный закон закрепляет полномочия по выплате пособия органами социальной защиты по месту жительства родителей или опекунов новорожденного ребенка.

Пакет малыша не засчитывается к размеру помощи при рождении ребенка.