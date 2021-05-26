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Факти / Україна / Суспільство
Марія Степанюк |

Розмір допомоги при народженні дитини збільшать до 50 тис. грн

Мама з дитиною

Кабінет міністрів схвалив підвищення розміру державної допомоги при народженні дитини.

Проект акту законодавства про внесення змін до закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини розглянули та схвалили на засіданні уряду 26 травня.

Згідно з проектом з 1 січня 2022 року розмір допомоги встановлюється у розмірі 50 тис. грн.

Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабміном.

З 1 січня 2023 року і надалі щороку з 1 січня передбачатиметься збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін, який затверджується урядом.

Також збільшиться розмір допомоги під час усиновлення дитини.

Наразі розмір державної допомоги під час народження дитини становить 41 280 грн.

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Тепер це рішення повинна затвердити Верховна Рада.

Пакунок малюка

У квітні Володимир Зеленський підписав закон для покращення умов надання матусям державної допомоги у вигляді пакунку малюка.

Закон закріплює повноваження з виплати допомоги за органами соціального захисту за місцем проживання батьків чи опікунів новонародженої дитини.

Пакунок малюка не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини.

Фото: Unsplash

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