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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Риск опасности велик: Украина усиленно охраняет границы с Беларусью и Россией

Держприкордонслужба

Пограничники Украины охраняют границы с Беларусью и Россией в усиленном варианте. Ведь опасность из тех стран может прийти в любой момент.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко во время брифинга.

— Каждый иностранец или особа без гражданства, которая едет в Украину с туристической целью, пересечет границу свободно, — сказал Дейнеко.

По его словам, остальные подозрительные лица или недоброжелатели не смогут пересечь украинскую границу. Ведь есть определенные процедуры, в том числе контроль второй линии.

Дейнеко отметил, что ежедневно на границе не пропускают около 100-150 иностранцев, преимущественно граждан РФ.

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Также он отметил, что пограничники не будут оформлять граждан, пересекающих госграницу в авиационных пунктах пропуска с Украиной в любой аэропорт Беларуси в связи с запретом авиасообщения.

Полеты в Беларусь

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair и задержанием основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Поэтому украинским авиакомпаниям запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Источник: МВД

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