Укрзалізниця безкоштовно допоможе евакуювати українців із сектора Гази

Укрзалізниця допоможе безкоштовно доставити евакуйованих українців із сектора Гази додому.

Як повідомили у залізничній компанії, вони долучаються до евакуації понат ста громадян України та членів їхніх родин із сектора Гази.

Вони сьогодні прибувають спеціальним рейсом із Каїра до міжнародного аеропорту Бориспіль.

Пасажирів відповідного рейсу доставлятимуть двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу.

Окрім того, на вокзалі, як зазначають в Укрзалізниці, створять комфортні умови для відпочинку й очікування.

Потім евакуйованих поїздами доправлять до їхніх домівок у різні куточки України.

У компанії наголошують, що ці пасажири не платитимуть за проїзд. Натомість для відшкодування вартості проїзних документів Укрзалізниця отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету.

Евакуація із сектора Гази

Напередодні у МЗС повідомили, що близько 140 громадян України бажають повернутися до батьківщини із сектора Гази.

Однак початок евакуації стримували через продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українців.