PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

На Донбассе от пули снайпера погиб военный

На Донбассе от пули снайпера погиб военный

Сегодня, 27 мая, около Новотошковского погиб украинский военный в результате вражеского обстрела оккупантов.

По данным пресс-центра оперативно-тактической группировки Север, сегодня боевики нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Новотошковское.

В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное пулевое ранение.

В то же время на обстрел оккупантов наши защитники открыли ответный огонь

О нарушениях со стороны незаконных вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.

Читайте
На Донбассе боевики пять раз нарушили режим тишины

Ситуация на Донбассе

26 мая российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня.

В частности, боевики открывали огонь возле Авдеевки, Причепиловки, Красногоровки и Павлополя.

Подробнее о ситуации на Донбассе — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ОТУ Північ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка