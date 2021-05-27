На Донбассе от пули снайпера погиб военный

Сегодня, 27 мая, около Новотошковского погиб украинский военный в результате вражеского обстрела оккупантов.
По данным пресс-центра оперативно-тактической группировки Север, сегодня боевики нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Новотошковское.
В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное пулевое ранение.
В то же время на обстрел оккупантов наши защитники открыли ответный огонь
О нарушениях со стороны незаконных вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.
Ситуация на Донбассе
26 мая российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня.
В частности, боевики открывали огонь возле Авдеевки, Причепиловки, Красногоровки и Павлополя.
Подробнее о ситуации на Донбассе — читайте на Фактах ICTV.
Источник: ОТУ Північ