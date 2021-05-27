28 мая 2021 года украинские школьники будут сдавать внешнее независимое оценивание по математике.

Согласно информации Украинского центра оценивания качества образования, для прохождения теста зарегистрировалось 291 789 человек, для которых созданы 19 697 аудиторий в 1 231 пункте тестирования. Тестирование по математике (задания уровня стандарта) будет сдавать 77 321 человек, для них созданы 5 324 аудитории в 417 пунктах ВНО.

Для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно вовремя прибыть в пункт прохождения ВНО и пройти процедуру регистрации. Допуск участников в пункт начнется в 9.50 и продлится до 10.50.

Какие документы нужны для сдачи ВНО:

оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серия и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия во ВНО.

В случае отсутствия любого из документов, школьника не допустят к сдачи предмета.

Что можно брать с собой в аудиторию:

2-3 ручки с чернилами черного цвета;

прозрачную бутылку воды без этикетки;

средства индивидуальной защиты.

При этом нельзя приносить любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации.

ВНО 2021

Основная сессия ВНО 2021 стартовала 21 мая 2021 года, школьники сдавали химию.

После математики они будут сдавать украинский язык, украинский язык и литературу.

Тестирование пройдет 1 июня 2021 года.

Источник: УЦОКО