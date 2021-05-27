28 травня 2021 року українські школярі складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з математики.

Згідно з інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, для проходження тесту зареєструвалося 291 789 осіб, для яких створено 19 697 аудиторій у 1 231 пункті тестування. Тестування з математики (завдання рівня стандарту) складатиме 77 321 особа, для них створено 5 324 аудиторії у 417 пунктах ЗНО.

Для того, щоб взяти участь у тестуванні, потрібно вчасно прибути до пункту складання ЗНО та пройти процедуру реєстрації. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9.50 і триватиме до 10.50.

Які документи потрібні для складання ЗНО:

оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серію та номер якого зазначено у сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі у ЗНО.

У разі відсутності будь-якого з документів, школяра не допустять до складання предмета.

Що можна брати з собою до аудиторії:

2-3 ручки з чорнилом чорного кольору;

прозору пляшку води без етикетки;

засоби індивідуального захисту.

Водночас не можна приносити будь-які засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації.

ЗНО 2021

Основна сесія ЗНО 2021 стартувала 21 травня 2021 року, школярі складали хімію.

Після математики вони складатимуть українську мову, українську мову та літературу.

Тестування пройде 1 червня 2021 року.

Джерело: УЦОЯО