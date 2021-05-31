Погода на тиждень в Україні з 1 червня 2021 до 4 червня 2021

Погода в Україні з 1 до 4 червня 2021 року буде доволі нестабільною: очікуються хмарні дні з грозами, а також сонячні періоди.
До кінця тижня у країні значно підвищиться температура.
Погода в Україні у вівторок, 1 червня
Перший літній день не потішить українців сонцем.
На всій території країни буде хмарно, дощі з грозами прогнозуються у всіх центральних, східних та південних областях, на заході та півночі буде сухо.
Температура вночі – від +4° до +12°, вдень – від +13° до +19°.
Погода в Україні у середу, 2 червня
2 червня лише у західних регіонах сонце час від часу визиратиме із-за хмар, на решті територій країни – дощі з грозами.
Температура вночі – від +3° до +12°, вдень – від +13° до +20°.
Погода в Україні у четвер, 3 червня
У четвер грози підуть з території країни, однак опади залишаться. Вони пройдуть майже в усіх областях, лише на заході буде сухо.
Цього дня у країні буде значно тепліше. Вночі – від +7° до +13°, вдень – від +17° до +22°.
Погода в Україні у п’ятницю, 4 червня
4 червня в Україні дощитиме. Лише в західних регіонах, а також у Чернігові та Сумах буде сухо.
Температура вночі – від +7° до +13°, вдень – від +17° до +22°.
Погода влітку 2021
За прогнозами синоптиків, погода в Україні влітку буде мінливою.
Червень буде досить комфортним, тоді як у липні прогнозуються грози.
Детальніше про погоду в Україні влітку 2021 читайте на Фактах ICTV.