Погода на тиждень в Україні з 1 червня 2021 до 4 червня 2021

Погода в Україні з 1 до 4 червня 2021 року буде доволі нестабільною: очікуються хмарні дні з грозами, а також сонячні періоди.

До кінця тижня у країні значно підвищиться температура.

Погода в Україні у вівторок, 1 червня

Перший літній день не потішить українців сонцем.

На всій території країни буде хмарно, дощі з грозами прогнозуються у всіх центральних, східних та південних областях, на заході та півночі буде сухо.

Температура вночі – від +4° до +12°, вдень – від +13° до +19°.

Погода в Україні у середу, 2 червня

2 червня лише у західних регіонах сонце час від часу визиратиме із-за хмар, на решті територій країни – дощі з грозами.

Температура вночі – від +3° до +12°, вдень – від +13° до +20°.

Погода в Україні у четвер, 3 червня

У четвер грози підуть з території країни, однак опади залишаться. Вони пройдуть майже в усіх областях, лише на заході буде сухо.

Цього дня у країні буде значно тепліше. Вночі – від +7° до +13°, вдень – від +17° до +22°.

Погода в Україні у п’ятницю, 4 червня

4 червня в Україні дощитиме. Лише в західних регіонах, а також у Чернігові та Сумах буде сухо.

Температура вночі – від +7° до +13°, вдень – від +17° до +22°.

Погода влітку 2021

За прогнозами синоптиків, погода в Україні влітку буде мінливою.

Червень буде досить комфортним, тоді як у липні прогнозуються грози.

Детальніше про погоду в Україні влітку 2021 читайте на Фактах ICTV.