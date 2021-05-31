В Николаеве региональный статус русского языка обжаловали в суде

Николаевская областная прокуратура направила иск в окружной административный суд об отмене и признании противоправным решения горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Решение, которое хотят отменить, приняли 21 августа 2012 года, сообщает языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Решение об отмене статуса регионального языка пытались принять уже несколько раз, но заседание Николаевского городского совета неоднократно переносились, а 20 мая 2021 года голосование провалили, ссылается на письмо прокуратуры Тарас Креминь.
Омбудсмен также отметил, что депутаты часто игнорировали отмену этого решения, хотя по закону должны были сделать это в течение шести месяцев, то есть уже полтора года назад.
— Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение, — отметил Тарас Креминь.
Русский язык в Харькове
25 мая Окружной административный суд Харькова признал недействительным решение городского совета, которое давало русскому языку статус регионального.
Решение вступит в силу после окончания срока подачи апелляции.