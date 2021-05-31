В Николаеве региональный статус русского языка обжаловали в суде

Николаевская областная прокуратура направила иск в окружной административный суд об отмене и признании противоправным решения горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Решение, которое хотят отменить, приняли 21 августа 2012 года, сообщает языковой омбудсмен Тарас Креминь.

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Решение об отмене статуса регионального языка пытались принять уже несколько раз, но заседание Николаевского городского совета неоднократно переносились, а 20 мая 2021 года голосование провалили, ссылается на письмо прокуратуры Тарас Креминь.

Омбудсмен также отметил, что депутаты часто игнорировали отмену этого решения, хотя по закону должны были сделать это в течение шести месяцев, то есть уже полтора года назад.

— Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение, — отметил Тарас Креминь.

Русский язык в Харькове

25 мая Окружной административный суд Харькова признал недействительным решение городского совета, которое давало русскому языку статус регионального.

Решение вступит в силу после окончания срока подачи апелляции.