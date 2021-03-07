Что смотрят в YouTube украинцы и почему в трендах доминирует русский язык

YouTube — это огромный видеохостинг, который имеет миллиарды пользователей и конечно огромное влияние на человека.

Одна из самых популярных тем YouTube — интервью. На постсоветском пространстве безоговорочный авторитет – это Юрий Дудь. Количество его просмотров зашкаливает — в Дудя уникальный дар задавать неудобные, интересные и неожиданные вопросы.

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Еще одна звезда YouTube — белорусский блогер Влад А4. У него почти 30 млн подписчиков. Парень снимает челенджы — сложные, зрелищные задачи, с которыми следует справиться быстрее и лучше конкурента.

Видео с миллионными просмотрами часто имеет сомнительную интеллектуальную ценность, но психологи успокаивают, что это временное явление в запросе на такой контент.

Пока в украинском Youtube доминирует русскоязычный контент, много людей записывают видео на русском ради расширения аудитории. Но качественный украиноязычный YouTube есть, несколько довольно крупных каналов звучат на государственном языке.

Сатирические новости с перцем от Телевидение Торонто, замешанные на абсурде украинской политики, социальной сферы и шоубизнеса. Канал имени Тараса Шевченко с братьями Капрановыми, которые ярко и креативно рассказывают об истории Украины.

Канал Geek Journal — уникальная критика украинских фильмов и телепрограмм, очень смешно и остроумно. И жемчужина украинского YouTube — Ukraїner. Это канал о путешествиях, активном туризме, антропологии и этнографии. Проект открывает глаза на эстетику и красоту Украины.

Пропаганда и сепаратизм в интернете

СБУ разоблачила агитаторов, которые в сети призывали к свержению конституционного строя Украины и изменению государственных границ. Они совершали свою незаконную деятельность в Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях.

В Днепре следователи изучают причастность руководителя двух общественных объединений к размещению в соцсетях материалов с призывами к созданию “специальных территориальных общин народовластия”.