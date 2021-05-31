У Миколаєві регіональний статус російської мови оскаржили в суді

Миколаївська обласна прокуратура скерувала позов до окружного адміністративного суду щодо скасування та визнання протиправним рішення міськради про надання російській мові статусу регіональної.

Рішення, яке хочуть скасувати, ухвалили 21 серпня 2012 року, повідомляє мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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Рішення про скасування статусу регіональної мови намагались ухвалити вже кілька разів, але засідання Миколаївської міської ради неодноразово переносились, а 20 травня 2021 року голосування провалили, посилається на лист прокуратури Тарас Кремінь.

Омбудсмен також наголосив, що депутати часто ігнорували скасування цього рішення, хоча за законом мали зробити це впродовж шести місяців, тобто вже півтора року тому.

– Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення, – зазначив Тарас Кремінь.

Російська мова у Харкові

25 травня Окружний адміністративний суд Харкова визнав недійсним рішення міської ради, яке надавало російській мові статус регіональної.

Рішення набуде чинності після завершення терміну подання апеляції.