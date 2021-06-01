Італія більше не визнає українські водійські права – у МВС просять не панікувати

Італія перестала визнавати українські водійські права з 1 червня 2021 року.
У Міністерстві внутрішніх справ України вже повідомили, що завершують роботу над продовженням відповідної угоди.
— Наразі МВС України та Міністерство інфраструктури Італії завершують узгодження нової редакції Угоди, покликаної забезпечити гарантування прав громадян обох держав на спрощену конвертацію їхніх національних посвідчень, – йдеться у повідомленні МВС України.
Після набуття чинності нової угоди українські водії знову зможуть обмінювати свої посвідчення на італійські.
У квітні 2015 року очільник МВС України Арсен Аваков та голова міністерства внутрішніх справ Італії Анджеліно Альфано підписали угоду між країнами про взаємне визнання водійських посвідчень.
Угода з Великою Британією
20 травня набув чинності документ про обмін водійських посвідчень між Україною та Великою Британією.
Він дозволяє кожному громадянину України, який проживає у Великій Британії, обміняти своє водійське посвідчення на аналогічний документ Сполученого Королівства без іспитів.