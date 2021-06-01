KBU AWARDS 2020 оголосила переможців

У номінації Найкраща книга про розвиток бізнесу І місце здобула книга Якщо стрибнули, то гребіть Ольги Гуцал. У номінації Найкраща книга для особистісного зростання І місце посіла Зовсім не страшна книга. Про життя, смерть і все, що поміж ними Анастасії Леухіної.

Обидві книги отримали сертифікати, що підтверджують їхнє право на промо-пакети для просування на англомовний книжковий ринок – саме таким був головний приз премії. Також серед переможців премії:

У номінації Найкраща книга про розвиток бізнесу

ІІ місце посіла книга Малюк та бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей. Автор – Любомир Остапів.

ІІІ місце у книги Наввипередки. Як стати єдинорогом серед океану віслюків. Автор – Макс Лукомінський.

У номінації Найкраща книга для особистісного зростання

ІІ місце здобула книга Бесіди майстра Хай Tao про стратегію. Автор – Валерій Пекар.

ІІІ місце отримала книга Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців. Автор – Оксана Мороз.

У номінації Вибір читачів (виключно на основі голосів інтернет-голосування) перемогла книга Коли говорити так. Як повірити в себе та реагувати на негатив. Автор – Людмила Калабуха.

Усі сім книг були відзначені пам’ятними статуетками та дипломами й отримали право використовувати відповідні знаки премії під час просування на книжковому ринку.

Також вони протягом усього 2021 року отримуватимуть постійну інформаційну підтримку на всіх інформаційних майданчиках премії та її засновника – найстаршого в Україні інтернет-магазину бізнес-літератури Kniga.biz.ua.

Церемонія нагородження Книжкової премії KBU AWARDS 2020 відбулася увечері п’ятниці, 28 травня в INVERIA Event Space. Генеральним партнером премії KBU Awards є Нова Пошта.

Партнери Премії: Інститут української книги, Academy DTEK, Благодійний фонд Бібліотечна країна, Спілка українських підприємців, KA Group, а також видавництва Наш Формат, Фоліо, ArtHuss, BookChef, Баланс Бізнес Букс, Віхола, Книжковий клуб Клуб Сімейного Дозвілля та Vivat.

На початку церемонії номінантів премії за допомогою конференції Zoom привітав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, це дуже важливо, що в Україні формується власний потужний осередок бізнес-літератури та літератури для саморозвитку. Він зазначив, що сам багато читає саме бізнес-літературу і пообіцяв, що премія отримає підтримку на державному рівні.

Короткий підсумок роботи оргкомітету премії в цифрах і фактах: до шорт-листа премії увійшли 22 книги від 23 авторів. Їх читали 15 членів журі та оцінювали за 12 критеріями. Премію підтримали 15 партнерів. Сумарно під час інтернет-голосування на порталі Інформаційного партнера премії – онлайн-медіа MC.today читачі віддали 14 129 голосів за книги.

— Сьогодні ми почули реальні історії про те, як книги, написані українськими авторами та видані в Україні, змінюють бізнес-процеси, як допомагають розв’язувати складні життєві проблеми. Приклад, який подають відомі люди, політики, бізнесмени та лідери думок, розповідаючи про власний досвід читання книг – має великий вплив на суспільство, – відзначила співорганізатор премії та директор державної установи Український інститут книги Олександра Коваль.

Наступного року KBU AWARDS планує розширити перелік номінацій. Наприклад, окремо виділити книги self-made та non-fiction для дітей і підлітків. Також, за словами засновника премії Дмитра Лаппа, буде спеціальна підтримка для авторів, які проходять курси авторської майстерності з метою написання книги та авторів, які вже пишуть власні книги щодо розвитку бізнесу або саморозвитку.

Нагадаємо, що під час проведення премії оргкомітет KBU AWARDS та Благодійний фонд Бібліотечна країна запровадили благодійну акцію Найкращі книги – найкращим бібліотекам. За дев’ять тижнів було зібрано понад 1 100 книг. Їх передадуть у 100 бібліотек України.

Фото: KBU AWARDS