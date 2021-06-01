Велике будівництво перетворило напрямок Дніпро-Кривий Ріг на європейську трасу

Триває масштабний ремонт, реконструкція та будівництво українських доріг у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.
У травні були завершені роботи на одній з ділянок траси Н-11 у Дніпропетровській області. Фото оновленої дороги між Дніпром і Кривим Рогом у районі смт. Кринички показав в Facebook Юрій Голик.
Цьогоріч роботи тривали на 44 км траси від розв’язки на П’ятихатки до Софіївки. Там поклали нове асфальтне покриття, влаштували з’їзди, встановили металеву бар’єрну огорожу і дорожні знаки.
Розмітку нанесли холодним пластиком, що значно збільшить термін її служби.
– Ще півтора року тому тут був напрямок. Тепер – ідеальна дорога, – зазначив Голик.
Раніше заступник голови Офісу Президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко заявив, що всю мережу загальнодержавних доріг між містами Укравтодор може оновити до кінця 2023 року.
До Києва прийшло Велике будівництво Зеленського
Столичний експоцентр ВДНГ стане майданчиком для формування нових трендів спортивної інфраструктури України.
На території центру створять сучасний урбан-парк для занять спортом та активного відпочинку, повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко.