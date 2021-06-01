Триває масштабний ремонт, реконструкція та будівництво українських доріг у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

У травні були завершені роботи на одній з ділянок траси Н-11 у Дніпропетровській області. Фото оновленої дороги між Дніпром і Кривим Рогом у районі смт. Кринички показав в Facebook Юрій Голик.

Цьогоріч роботи тривали на 44 км траси від розв’язки на П’ятихатки до Софіївки. Там поклали нове асфальтне покриття, влаштували з’їзди, встановили металеву бар’єрну огорожу і дорожні знаки.

Велике будівництво перетворило напрямок Дніпро-Кривий Ріг на європейську трасу / 2 фотографии

Розмітку нанесли холодним пластиком, що значно збільшить термін її служби.

– Ще півтора року тому тут був напрямок. Тепер – ідеальна дорога, – зазначив Голик.

Раніше заступник голови Офісу Президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко заявив, що всю мережу загальнодержавних доріг між містами Укравтодор може оновити ​​ до кінця 2023 року.

До Києва прийшло Велике будівництво Зеленського

Столичний експоцентр ВДНГ стане майданчиком для формування нових трендів спортивної інфраструктури України.

На території центру створять сучасний урбан-парк для занять спортом та активного відпочинку, повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко.