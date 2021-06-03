21% пошли на дистанционку, 4% — уволены: как карантин повлиял на занятость

На работу 53% экономически активных украинцев пандемия коронавируса не повлияла никак, они продолжали работать, как и раньше.

В то же время 21% граждан начали работать дистанционно. Из них 14% полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы, а еще 7% — перешли на дистанционку с частичным сохранением должностного оклада.

Такие данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Согласно полученным результатам, еще 17% опрошенных ушли в отпуск. Для 6% его оплатили частично, для 2% — полностью и для 9% — вообще не оплатили. Между тем 4% украинцев во время пандемии вообще потеряли работу.

Кроме того, 54% граждан Украины отметили, что их зарплата во время пандемии не изменилась, 37% — что она уменьшилась, а 3% — что она выросла. На уменьшение зарплаты чаще указывают работники частного сектора, чем государственного.

В то же время 14% опрошенных заявили, что хотят работать дистанционно, а вот негативно к такой идее отнеслись 73% респондентов.

Исследование проводила социологическая служба Центра Разумкова с 21 по 26 мая. Было опрошено 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Работа в Украине

Ситуация с работой в Украине из-за коронавируса достаточно сложная. Так, на одно вакантное место претендуют сразу шесть безработных.

В частности, по состоянию на апрель 2021 года, количество зарегистрированных в центре безработных составляло 429 тыс. человек, тогда как количество актуальных вакансий по состоянию на 1 апреля, только 77 тыс.

Источник: Центр Разумкова