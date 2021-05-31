Польша хочет упростить предоставление работы украинцам

Правительство Польши намерено значительно облегчить поиск и предоставление работы иностранцам, в частности и украинским гражданам.

Об этом заявила заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек. Она добавила, что у предпринимателей высокий спрос на работников из Украины.

— Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начать здесь работать. Каждую неделю я слышу от предпринимателей, что у них не хватает людей, — сообщила она.

Она отметила, что работодатели очень положительно оценивают сотрудников из Украины. Изменения относительно трудоустройства иностранцев в настоящее время находятся в стадии разработки.

Правительство Польши планирует повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу, сократить время на получение документов и ограничить лишние формальности. В то же время предполагается цифровизация процесса выдачи разрешений на работу украинцам.

Украинцы в Польше

В начале 2021 года Польша обновила правила въезда для украинцев. В частности, правительство обновило перечень всех категорий граждан, имеющих право на въезд.

По этой причине попасть на территорию государства теперь можно лишь соответствуя этим правилам. Также после прибытия нужен карантин, однако от него освободили некоторых граждан. Правила въезда украинцев в Польшу — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: Dziennik.pl